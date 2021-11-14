حضري «طاجين الكيما»

نقدم إليكِ طريقة تحضير «طاجين الكيما» من المطبخ الليبي، وهي أكلة شهيرة في شرق وغرب ليبيا، وهي وجبة غنية بالفيتامينات والبروتينات ومغذية، خاصة للأطفال.

المكونات

ربع كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مقطعة صغير.

2 حبة طماطم مبشورة.

حبة فلفل أخضر مقطعة صغير.

ثلاثة فصوص ثوم مدقوقة.

نصف ملعقة معجون طماطم.

ربع ملعقة فلفل أحمر بودرة.

ملح.

قليل من المعدنوس والكزبرة المفروم ناعم.

أربع بيضات (أو حسب الرغبة).

طريقة التحضير

- يوضع الطاجن على النار ويوضع فيه الزيت والبصل ويحرك، ثم يضاف الملح، ثم يضاف اللحم المفروم، ويضاف عليها نصف كوب ماء وتترك على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

- يضاف معجون الطماطم والطماطم المبشورة ويحرك جيدًا، ثم يضاف الفلفل الأحمر البودرة والمعدنوس والكزبرة المفروم ناعم والثوم وتترك خمس دقائق على النار، ثم يكسر البيض فوق اللحم المفروم ويغطى الطاجن جيدًا ويترك على نار هادئة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.