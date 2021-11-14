كيكة الأفوكادو والليمون

تُعد كيكة الأفوكادو بالليمون وصفة جديدة من الكيك، وهي غنية بالفيتامينات والألياف وهي شهية وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة بمكونات قليلة.
تعرفي علي كيكة الأفوكادو بالليمون معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
4 بيضات (نفصل الصفار عن البياض)
كوب وربع دقيق
كوب سكر
نصف كوب حليب
حبة أفوكادو
نصف كوب زيت
عصير ليمونة
بشر ليمونة
ملعقة فانيليا
ملعقة خل
رشة ملح
طريقة التحضير
- في الخفاقة نضع كلًا من صفار البيض ورشة ملح ونخفقه جيدًا نضيف ربع كوب سكر ثم الزيت والحليب مع الاستمرار بخفق المكونات.
- في الخلاط نضع الأفوكادو المقشر مع عصير الليمون نخلطها ونضيفها فوق صفار البيض ونخفقها معًا.
- ثم نضيف بشر الليمون والفانيليا وبالتدريج نضيف الدقيق مع الخفق المستمر .
- في وعاء آخر نخفق بياض البيض مع ملعقة خل و3 أرباع كوب السكر المتبقي ونخفق حتى يصبح القوام كريميًا.
- نضيف مزيج البياض فوق الخليط السابق ونقلب بالسباتيولا من الأسفل للأعلى.
- ندهن القالب بالزبدة ونغطيه بورق زبدة ثم نصب الخليط فيه.
- في صينية أكبر من القلب نضع ماء مغليا ونضع القالب فيها وندخلها الفرن على درجة 180 لنصف ساعة لينضج .
- بعد أن نخرج القالب من الفرن نتركه يبرد ثم نقدمه في طبق التقديم ويصبح جاهزًا للتقديم.