حيلة لتحضير البطاطس المشوية دون فرن

(أرشيفية: الإنترنت)

يعتقد البعض أنه لا يمكن جعل البطاطس مقرمشة وشهية دون وضعها في الفرن لتحميصها بشكل جيد، لكن إحدى مستخدمات «فيسبوك» وجدت طريقة لتحميص البطاطس دون استخدام فرن على الإطلاق.

وشاركت ريا ماكولوغ أسلوبها الفريد لتحميص البطاطس على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشر بشكل كبير على هذه المواقع. وفي منشور لها على «فيسبوك»، قالت ريا إن وصفة البطاطس المشوية كانت جيدة لدرجة أنها لن تطهوها بالطريقة التقليدية مرة أخرى، وفق موقع «24».

وتبدأ ريا بسلق البطاطس جزئيًا لمدة 10 دقائق، قبل أن تتركها لتجف في مصفاة على البخار، وعندما تبرد، ترش عليها الدقيق والملح والفلفل وحبيبات البصل وبعض المريمية قبل تحريك البطاطس لتغليفها في الخليط.

ثم أضافت ريا قليلًا من زيت الزيتون إلى طباخها البطيء، ورفعت درجة الحرارة حتى يصبح الزيت ساخنًا عندما تضع البطاطس فيه، ثم رمت البطاطس في الزيت حتى يتم تغطيتها، وتركتها على حرارة مرتفعة لتطهى لمدة أربع ساعات، مع وضع منشفة شاي تحت الغطاء، وتقليب البطاطس مرتين خلال ذلك الوقت، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.