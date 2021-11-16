سبانخ بالمشروم والكريمة

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير السبانخ بالمشروم والكريمة الشهية، وأعديها بنفسك وذلك وفقا لموقع «يمي».
المكونات
نصف كيلو أوراق سبانخ صغيرة
كوب مشروم مقطع شرائح
¼ كوب بصل مفروم
كوب جبن موتزاريلا مبشور
½ كوب بقسماط
كوب حليب
كوب كريمة طبخ
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
3 ملاعق كبيرة دقيق متعدد الاستخدامات
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة جوزة الطيب
طريقة التحضير
- احضري مقلاة كبيرة وضعيها على نار متوسطة ثم ضعي الزيت في المقلاة واتركيه حتى يسخن ثم أضيفي السبانخ وقلبيها باستمرار حتى تذبل وتجف منها السوائل.
- ضعي قدر على نار متوسطة وضعي فيها الزبدة واتركيها حتى تذوب ثم ضيفي البصل والثوم والمشروم وقلبي من ثلاث إلى أربع دقائق.
- ضيفي إليهم الدقيق وقلبي مدة دقيقة ونصف ثم زيدي الحليب والكريمة ببطء وقلبي بسرعة حتى يذوب الدقيق تمامًا.
- ضعي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والجبن وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.
- احضري صينية فرن وضعي الخليط فيها ثم وزعي البقسماط على الوجه.
- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة خمس دقائق.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يُصبح الوجه ذهبي اللون ثم قدمي السبانخ بالمشروم والكريمة ساخنة مع الأرز الأبيض.