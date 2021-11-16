سبانخ بالمشروم والكريمة

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير السبانخ بالمشروم والكريمة الشهية، وأعديها بنفسك وذلك وفقا لموقع «يمي».

المكونات

نصف كيلو أوراق سبانخ صغيرة

كوب مشروم مقطع شرائح

¼ كوب بصل مفروم

كوب جبن موتزاريلا مبشور

½ كوب بقسماط

كوب حليب

كوب كريمة طبخ

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 ملاعق كبيرة دقيق متعدد الاستخدامات

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب

طريقة التحضير

- احضري مقلاة كبيرة وضعيها على نار متوسطة ثم ضعي الزيت في المقلاة واتركيه حتى يسخن ثم أضيفي السبانخ وقلبيها باستمرار حتى تذبل وتجف منها السوائل.

- ضعي قدر على نار متوسطة وضعي فيها الزبدة واتركيها حتى تذوب ثم ضيفي البصل والثوم والمشروم وقلبي من ثلاث إلى أربع دقائق.

- ضيفي إليهم الدقيق وقلبي مدة دقيقة ونصف ثم زيدي الحليب والكريمة ببطء وقلبي بسرعة حتى يذوب الدقيق تمامًا.

- ضعي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والجبن وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

- احضري صينية فرن وضعي الخليط فيها ثم وزعي البقسماط على الوجه.

- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة خمس دقائق.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يُصبح الوجه ذهبي اللون ثم قدمي السبانخ بالمشروم والكريمة ساخنة مع الأرز الأبيض.