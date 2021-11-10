أم علي بالقشدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 11:16 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير أم علي بالقشدة الشهية مع هذه الخطوات البسيطة، بمكوناتها الأصلية ومقاديرها السليمة لتحصلي على أفضل النتائج عند تحضيرها، حسب «شهية».

المكونات
علبة عجينة باف باستري
2 كوب حليب سائل
4 ملعقة كبيرة سكر
معلقة صغيرة خلاصة فانيليا
3 ملعقة كبيرة لوز (مقشر)
2 ملعقة كبيرة جوز الهند
2 ملعقة كبيرة فستق حلبي
معلقة كبيرة قرفة مطحونة
علبة قشدة
1⁄2 علبة حليب مكثف ومحلى

طريقة التحضير
- احضري طبق فخار أو طبق فرن عميق.
- سخني الفرن لدرجة حرارة 200، ثم أحضري صينية قصيرة الحافة.
- قطعي مربعات عجينة الباف إلى نصفين، ضعيها في الصينية مع ترك مسافة بين القطع، ضعيها في الفرن ١٥ دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون. دعيها تبرد تماما.
- قطعي الباف باستري إلى قطع صغيرة، ضعيها في الطبق.
- خففي درجة حرارة الفرن لتصبح ١٨٠.
- في قدر متوسط اخلطي الحليب، السكر وخلاصة الفانيليا والزبدة في قدر واخلطيهم على النار
- اضيفي اللوز، الفستق، القرفة وجوز الهند.
- صبي خليط الحليب مباشرة فوق الخليط في الطبق. قلبيه قليلا ليتوزع. أتركيه جانبا لبضع دقائق ليتشرب بالحليب.
- في طبق ضعي القشدة والحليب المكثف وقلبيها جيدا لتختلط مع بعضها، ووزعيها على وجه الصينية
- ضعي أم علي في الفرن لحوالي 20 دقيقة ليصبح سطحها ذهبي اللون وتصبح جاهزة للتقديم.

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