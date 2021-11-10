أم علي بالقشدة

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تعرفي على أسهل طريقة لتحضير أم علي بالقشدة الشهية مع هذه الخطوات البسيطة، بمكوناتها الأصلية ومقاديرها السليمة لتحصلي على أفضل النتائج عند تحضيرها، حسب «شهية».

المكونات

علبة عجينة باف باستري

2 كوب حليب سائل

4 ملعقة كبيرة سكر

معلقة صغيرة خلاصة فانيليا

3 ملعقة كبيرة لوز (مقشر)

2 ملعقة كبيرة جوز الهند

2 ملعقة كبيرة فستق حلبي

معلقة كبيرة قرفة مطحونة

علبة قشدة

1⁄2 علبة حليب مكثف ومحلى

طريقة التحضير

- احضري طبق فخار أو طبق فرن عميق.

- سخني الفرن لدرجة حرارة 200، ثم أحضري صينية قصيرة الحافة.

- قطعي مربعات عجينة الباف إلى نصفين، ضعيها في الصينية مع ترك مسافة بين القطع، ضعيها في الفرن ١٥ دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون. دعيها تبرد تماما.

- قطعي الباف باستري إلى قطع صغيرة، ضعيها في الطبق.

- خففي درجة حرارة الفرن لتصبح ١٨٠.

- في قدر متوسط اخلطي الحليب، السكر وخلاصة الفانيليا والزبدة في قدر واخلطيهم على النار

- اضيفي اللوز، الفستق، القرفة وجوز الهند.

- صبي خليط الحليب مباشرة فوق الخليط في الطبق. قلبيه قليلا ليتوزع. أتركيه جانبا لبضع دقائق ليتشرب بالحليب.

- في طبق ضعي القشدة والحليب المكثف وقلبيها جيدا لتختلط مع بعضها، ووزعيها على وجه الصينية

- ضعي أم علي في الفرن لحوالي 20 دقيقة ليصبح سطحها ذهبي اللون وتصبح جاهزة للتقديم.