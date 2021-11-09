أسهل طريقة لتحضير كفتة داود باشا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 04:30 مساء
حضري كفتة داود باشا بالطماطم والزبادي مع هذه الخطوات السهلة

كفتة داود باشا من الوجبات الشهيرة، التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، نقدِّم لكِ اليوم طريقة تحضيرها مع صلصة الطماطم والزبادي في خطوات سهلة وسريعة لتعديها في مطبخ كالمحترفات وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكوّنات
500 غرام لحم مفروم.
نصف كوب معدنوس مفروم.
بصلة مفرومة فرمًا ناعمًا.
ملعقة واحدة زيت نباتي.
نصف ملعقة ملح.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات الصلصة
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
بصلة مفرومة فرمًا ناعمًا.
فصا ثوم مهروسان.
كوب ونصف طماطم مهروسة.
كوب ونصف لبن زبادي.
ملح (بحسب الرغبة).
فلفل أسود (بحسب الرغبة).

لتحضير الكفتة
- ضعي في وعاء اللحم والبقدونس والبصل ونكِّهي بالفلفل الأسود والملح.
- اخلطي المكوّنات جيدًا حتى تتجانس ثمّ شكّلي كرات متوسّطة الحجم.
- حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة، ثمّ اقلي به كرات الكفتة مع تقليبها من وقت لآخر حتى تنضج.

لتحضير الصلصة
- حمّي الزيت على حرارة متوسّطة ثمّ أضيفي إليه البصل حتى يتغيّر لونه.
- أضيفي الثوم والطماطم، ونكِّهي بالملح والفلفل الأسود بحسب رغبتك واتركي المزيج يغلي على نار هادئة نحو سبع دقائق.
- في طبق التقديم، ضعي كرات اللحم واسكبي فوقها صلصة الطماطم ثم اسكبي الزبادي وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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