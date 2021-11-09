سلطة معكرونة باردة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 12:00 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سلطة المعكرونة الشهية مع الخضروات وهي تقدَّم باردة على مائدتكِ، تعلمي الخطوات معنا وطبقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام معكرونة أشكال مختلفة.
فلفل أخضر.
زيتون أسود.
فاصوليا حمراء.
طاطم.
ذرة.
عصير ليمون.
ملح.
زيت زيتون.

طريقة التحضير
- أضيفي ماءً مغليًّا إلى المعكرونة في قدر على نار عالية ودعيها حتى تنضج ثم ضعيها في وعاء.
- قطّعي الفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة وأضيفيه إلى الوعاء.
- أضيفي الفاصولياء الحمراء المطبوخة ثم أضيفي الماء المغلي إلى الذرة واتركيها حتى تنضج، ثم فرغيها من الماء وأضيفيها إلى الوعاء.
- أضيفي الزيتون الأسود واخلطي جميع المكونات معًا.
- أحضري وعاءً آخر وضعي فيه عصير ليمون مع القليل من الملح وزيت الزيتون، ثم أضيفي قطع الطماطم.
- أضيفي التتبيلة إلى السلطة، ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.
 

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