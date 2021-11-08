بيتزا تونة توست

تعرفي معنا على طريقة تحضير بيتزا التونة الشهية باستخدام شرائح التوست وأعديها في مطبخك بشكل سريع وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

8 شرائح توست.

علبة تونة.

1/2 كوب صلصة بيتزا.

ثمرة بصل مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة زعتر.

150 غرام جبنة موزاريللا مبشورة.

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- صفى التونة جيدًا من الماء أو الزيت.

- في طبق متوسط الحجم ضعي التونة وصوص البيتزا والزعتر.

- أضيفي البصل إلى مزيج التونة وقلبي جيدًا حتى تختلط جميع المكونات ببعضها.

- ضعي مزيج التونة على شرائح التوست بالتساوي.

- ضعي الجبن الموزاريللا المبشور فوق مزيج التونة.

- ضعي شرائح التوست في صينية قابلة للاستخدام في الفرن.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.