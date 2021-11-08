بيتزا تونة توست

تعرفي معنا على طريقة تحضير بيتزا التونة الشهية باستخدام شرائح التوست وأعديها في مطبخك بشكل سريع وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
8 شرائح توست.
علبة تونة.
1/2 كوب صلصة بيتزا.
ثمرة بصل مفروم.
1/2 ملعقة صغيرة زعتر.
150 غرام جبنة موزاريللا مبشورة.
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- صفى التونة جيدًا من الماء أو الزيت.
- في طبق متوسط الحجم ضعي التونة وصوص البيتزا والزعتر.
- أضيفي البصل إلى مزيج التونة وقلبي جيدًا حتى تختلط جميع المكونات ببعضها.
- ضعي مزيج التونة على شرائح التوست بالتساوي.
- ضعي الجبن الموزاريللا المبشور فوق مزيج التونة.
- ضعي شرائح التوست في صينية قابلة للاستخدام في الفرن.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.