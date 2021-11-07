كفتة برغل في خطوات سهلة وبسيطة

تعد كفتة البرغل من الوصفات اللذيذة والسهلة، التي نستطيع تحضيرها بالمنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة، حيث تخلط المكونات مع بعضها ثم تشوى في الفرن وتقدم .

المكونات

نصف كيلو لحم مطحون.

رأس ثوم.

بصلة كبيرة.

نصف كوب برغل منقوع ومصفى.

كوب معدنوس.

2 حبة فليفلة خضراء حارة.

ملح حسب الذوق.

رشة فلفل.

سبع بهارات.

طريقة التحضير

- في المطحنة نضع كلًا من الثوم والبصل والفليفلة الخضراء ونطحنها جيدًا .

- نضيف البرغل والملح والفلفل وسبع بهارات ونطحنها معًا .

- بعدها نضيف اللحمة ونطحنها، وأخيرًا نضيف المعدنوس ونطحنها حتى نحصل على عجينة ناعمة جدًّا.

- ننقلهم على وعاء ونغطيهم وندخلهم البراد لنصف ساعة، بعدها نخرجهم ونضعهم في أسياخ خشبية إما أن نشكلهم أصابع طويلة أو قصيرة حسب الرغبة .

- ثم نسخن صينية بالفرن دون زيت، فقط على حرارة الفرن ونضع الكفتة فيها ونشغل الفرن من الأعلى والأسفل حتى يتحمروا وينضجوا وتصبح جاهزة للتقديم.