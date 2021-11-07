سفنز شهي في خطوات بسيطة

السفنز هو نوع من المعجنات الطرية المقلية اللذيذة، يشبه الفطائر ويضاف له العسل، وهو معروف في ليبيا بهذا الاسم، لكنه في معظم الدول المغاربية يعرف بالإسفنج أو الخفاف، تعرفي على طريقة تحضيرة وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات

4 أكواب دقيق

زيت

معلقة خميرة

ملح

كوبا ماء

طريقة التحضير

- يعجن الدقيق بالماء ثم تضاف الخميرة والملح، ويوضع المزيج في مكان دافئ حتى التخمر.

- تبلل اليد بالماء ثم يرقق العجين باليد ويشكل إلى قطع مناسبة.

- توضع القطع بالمقلاة ويسكب عليها الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي، وتقلب من وجه لآخر حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.