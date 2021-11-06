كيك الزبادي

كيك الزبادي الطبيعي هو كيك سادة سهل يعتمد في مكوناته على الحليب الرائب أو الزبادي وطعمه رائع ولا يحتاج لمكونات كثيرة في التحضير ومكوناته متوفرة في كل منزل تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 كوب ونصف دقيق

كوب سكر

كوب حليب زبادي

نصف كوب زيت

ظرف فانيليا

ظرف بيكينغ باودر

٤ بيضات

برش برتقال أو ليمون

طريقة التحضير

- في وعاء نخلط كلًا من السكر والحليب والزيت والفانيليا والبيض وبرش البرتقال أو الليمون ونخفق المكونات حتى تختلط مع بعضها جيدًا.

- نضيف الدقيق مخلوطًا بالبيكينغ باودر ونخفق حتى تمتزج مكونات الكيك تمامًا.

- ندهن قالب الكيك بالزيت ونرشه بالدقيق ونصب فيه الخليط.

نضع القالب في الفرن على درجة حرارة 220 لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

وبعد مضي الوقت نخرجه ونتركه يبرد تماماً قبل التقديم.