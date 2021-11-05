أفضل العصائر لتقوية المناعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 10:21 صباحا
عصائر لتقوية المناعة (الإنترنت)

تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تساعد أجسامنا على مقاومة الأمراض.

إليك أهم العصائر الطبيعية التي تقوي المناعة، حيث يمكنك إعدادها في المنزل لكل أفراد الأسرة.

عصير الطماطم: عصير الطماطم له فائدة خاصة في فصل الشتاء، لأنه غني بالحديد المفيد في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة أمراض كثيرة مثل أمراض القلب وتنظيم حركة الأمعاء.

التفاح والجزر والبرتقال: تحتوي هذه الفواكه على العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ج ، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى.

عصير البنجر: يحتوي عصير البنجر على عديد العناصر الطبيعة وهي البيتا كاروتين وفيتامين ج والكبريت والكالسيوم والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم والكولين.

لذا فإن هذا الشراب يحسن من وظائف الجهاز المناعي ووظائف الدماغ وتنظيف الدم، بالإضافة إلى أنه مشروب لطيف لصحتك.

 خليط الكيوي والفراولة والنعناع: يحتوي هذا المزيج على عديد العناصر الغذائية أبرزها الماغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك، الفيتامينات مثل سي.

وبالتالي يساعد على زيادة عدد الخلايا بدل التالفة في الجسم، كما يؤدى الكيوي إلى تقوية جهاز المناعة ويحمي من العدوى البكتيرية والالتهابات.

الزنجبيل والكمثرى: إذا كنت تعاني احتقان الحلق عليك بالزنجبيل الدافئ، لأنه يحارب البكتيريا والفيروسات، ويعززالدورة الدموية، ويخفف الصداع، ويمكن إضافة عصير الكمثرى لتحفيز الجسم على إزالة السموم.

الليمون والزنجبيل: ولعلاج نزلات البرد علينا تناول الليمون دافئًا بعد غلى شرائح الليمون مع شرائح الزنجبيل الطازج، الزنجبيل له القدرة على قتل الميكروبات وزيادة تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوية جهاز المناعة.

كما أن هذا العصير اللذيذ يقضي على صديد اللوز والتهابات الحلق ولزيادة قدرتها المضادة للأكسدة وتنقية الجسم من السموم يمكن إضافة القليل من الكركم لهذا الشراب. 

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