حضري خبز الشوفان

خبز الشوفان (الإنترنت)

إليك اليوم طريقة تحضير خبز الشوفان، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بطعمه الشهي وفقًا لـ «شملولة».

المكونات

كوبان من الدقيق الأسمر

كوبان من دقيق الشوفان

ملعقتان كبيرتان من الخميرة

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الماء الدافئ

الطريقة

ضعي الخميرة مع السكر والماء في وعاء، ثم غطيه حتى يرتفع منسوب المياه بفعل الخميرة.

ضعي دقيق الشوفان في وعاء مع القمح الأسمر والملح واخلطيها جيداً، ثم ضعي الخميرة بعد تجهيزها عليه وامزجيها جيداً وابدئي بعملية العجن مع إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي حتى يتماسك.

في وعاء، ضعي العجين واتركيه مغطى في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه.

قطعي العجينة إلى كرات متساوية الحجم وضعيها على المكان المخصص لفرد العجين عليه، ورشيه بالدقيق ومديه حتى يصبح رغيفًا جاهزًا للخبز.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، أخبزي الأرغفة حتى تنضح تمامًا و يصبح جاهزًا للتقديم.