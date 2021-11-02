حضري مجدرة البرغل

مجدرة البرغل (الإنترنت)

من المطبخ اللبناني، إليك طريقة تحضير مجدرة البرغل، حسب وصفة «محشي دوت كوم».

المكونات والمقادير

5 حبات بصل

3 أكواب ماء

2 كوب برغل

ملعقة صغيرة ملح

كوب عدس

رشة فلفل أسود مطحون

نصف كوب زيت زيتون