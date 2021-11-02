حضري مجدرة البرغل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 12:01 مساء
مجدرة البرغل (الإنترنت)

من المطبخ اللبناني، إليك طريقة تحضير مجدرة البرغل، حسب وصفة «محشي دوت كوم».

المكونات والمقادير
5 حبات بصل
3 أكواب ماء
2 كوب برغل
ملعقة صغيرة ملح
كوب عدس
رشة فلفل أسود مطحون
نصف كوب زيت زيتون

الطريقة
يُشوَّح البصل بنصف كمية زيت الزيتون حتى يصبح لونه ذهبيًا غامقًا قليلاً.
يغسل العدس ويوضع في قدر مع 3 أكواب من الماء ويسلق 3/4 سلقه تقريبًا.
توضع نصف كمية زيت الزيتون في قدر وتشوح البرغل لمدة 3 إلى 4 دقائق ثم يضاف العدس والماء فوقهم.
يضاف الملح ويغطى القدر ويترك على النار لمدة 15 دقيقة تقريبًا.
يرفع البصل من الزيت ويضاف الزيت فوق البرغل.
يسكب البرغل في الطبق ويرتب البصل على الوجه.
الطبق جاهز للتقديم.. وصحتين.

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