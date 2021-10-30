خبز اللوز دون دحي

خبز اللوز دون استخدام دحي.. يمكنك تجهيزها في خطوات قليلة

لخبز اللوز مذاقه الشهي، واستخداماته المتعددة التي تناسب أغلب الأنظمة الغذائية وكذلك مرضى السكري.

وهنا نعرض لك طريقة عمل خبز اللوز دون استخدام دحي (بيض)، يمكنك تجهيزها في خطوات قليلة.

المكونات

100غرام دقيق اللوز.

50 غرامًا دقيق جوز الهند.

بياض بيضة.

2 ملعقة صغيرة إسبغول «وهي عشبة هندية تتوافر على شكل حبيبات أو مسحوق».

10 غرام خميرة فورية.

100 ملي لتر ماء دافئ.

½ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة راشي لدهن الإناء.

سمسم للوجه.

طريقة التحضير

- ضعي الخميرة في وعاء ثم ضعي الماء الدافئ وغطي الوعاء، ثم في إناء آخر ضعي اللوز والجوز الهند والإسبغول والملح يخلط وضعي الخميرة ثم ضيفي الماء بالتدريج واعجني المكونات جيدًا.

- ضيفي الخليط المتكون لديك إلى صينية الفرن وادهنيه بملعقة من الراشي، ثم ضعي القالب داخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ثم قدميه بعد ذلك.