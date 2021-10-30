خبز اللوز دون دحي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 12:09 مساء
خبز اللوز دون استخدام دحي.. يمكنك تجهيزها في خطوات قليلة

لخبز اللوز مذاقه الشهي، واستخداماته المتعددة التي تناسب أغلب الأنظمة الغذائية وكذلك مرضى السكري.
وهنا نعرض لك طريقة عمل خبز اللوز دون استخدام دحي (بيض)، يمكنك تجهيزها في خطوات قليلة.

المكونات
100غرام دقيق اللوز.
50 غرامًا دقيق جوز الهند.
بياض بيضة.
2 ملعقة صغيرة إسبغول «وهي عشبة هندية تتوافر على شكل حبيبات أو مسحوق».
10 غرام خميرة فورية.
100 ملي لتر ماء دافئ.
½ ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة كبيرة راشي لدهن الإناء.
سمسم للوجه.

طريقة التحضير
- ضعي الخميرة في وعاء ثم ضعي الماء الدافئ وغطي الوعاء، ثم في إناء آخر ضعي اللوز والجوز الهند والإسبغول والملح يخلط وضعي الخميرة ثم ضيفي الماء بالتدريج واعجني المكونات جيدًا.
- ضيفي الخليط المتكون لديك إلى صينية الفرن وادهنيه بملعقة من الراشي، ثم ضعي القالب داخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ثم قدميه بعد ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
تونس تفكك خلية لتنظيم «داعش» كانت «تخطط لشن هجمات»
عربى
إقامة مباريات فرق طرابلس في الدوري الممتاز على ملاعب محايدة
رياضة محلية
صحفي يروي معاناة سجين أميركي خلال إعدامه بالحقنة السامة
منوعات
بالصور .. سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات
ليبيا
ندوة: «ليبيون يعيدون بناء ليبيا: أفضل الممارسات في الحكم المحلي»
فيديو
كاركاتير حليم - تخصيص مليار دينار آخر لمنحة الزواج وإعادة فتح المنظومة
كاريكاتير
مهمة جديدة لـ«ناسا» في مدار الأرض
علوم وتكنولوجيا
كل ما تريد معرفته عن استخدام الأسلحة في السينما
ثقافة وفن
توزيع صكوك «دعم الزواج» خلال اليومين المقبلين في سرت
ليبيا
«غرينبيس» تقترح منع الرحلات الجوية حين يكون لها بدائل بالقطار
علوم وتكنولوجيا
الأول من نوفمبر: انطلاق الدوري الممتاز في نسخته الـ «47»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: أجواء ملبدة بالقلق مع بدء العد التنازلي للانتخابات
ليبيا
حمودة يوضح حقيقة اتهام الدبيبة تونس بالسيطرة على أموال ليبية
ليبيا
في العدد 310: خلافات مربكة داخل رئاسة الحكومة.. و«جلاد الزاوية» تحت طائلة ...
ليبيا
مجموعة «فيسبوك» تعلن تغيير اسمها إلى «ميتا»
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالتعاقد المباشر.. الحكومة تخصص 705 ملايين دينار لتوريد الحبوب والأعلاف