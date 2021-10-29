مخلل الليمون السريع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 12:37 مساء
ليمون مخلل (الإنترنت)

يعد الليمون من الثمار التي يقبل عليها الكثير منا وهي مخللة، إذ تتميز بطعمها الرائع والفاتح للشهية، وهنا نقدم لك طريقة لعمل مخلل الليمون السريع بالزعفران وحبة البركة، حسب «حياتك».

المكونات:
ثلاث ملاعق صغيرة من الزعفران.
ثلاث ملاعق صغيرة من الملح الخشن.
ربع كوب من حبة البركة.
لتر من عصير الليمون.
كيلو غرام من الليمون الأصفر.
كمية مناسبة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار حسب الرغبة.

طريقة التحضير
نغسل ثمار الليمون ثم نجفّف كل ثمرة من الماء.
نحضر سكين ونشّق بواسطتها ثمار الليمون على شكل حرف (+) ابتداءً من أحد الأطراف وصولًا إلى منتصف الثمرة.
نضع كل من الملح الخشن والزعفران وحبة البركة في طبقٍ ونخلط المكونات مع بعضها جيدًا.
نحشو كل ثمرة من الليمون بكميةٍ قليلةٍ من الحشوة.
نرّص الليمون المحشو في برطمان ثم نسكب عليه عصير الليمون ونضيف مسحوق الفلفل الحار.
نضيف الكمية المتبقية من خليط حبة البركة إلى البرطمان ثم نُغلقه بإحكام ونرّجه جيدًا.
نحفظ البرطمان في مكانٍ جافٍ لمدة شهر ويصبح بذلك جاهزًا للاستخدام.

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