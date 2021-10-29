مخلل الليمون السريع

ليمون مخلل (الإنترنت)

يعد الليمون من الثمار التي يقبل عليها الكثير منا وهي مخللة، إذ تتميز بطعمها الرائع والفاتح للشهية، وهنا نقدم لك طريقة لعمل مخلل الليمون السريع بالزعفران وحبة البركة، حسب «حياتك».

المكونات:

ثلاث ملاعق صغيرة من الزعفران.

ثلاث ملاعق صغيرة من الملح الخشن.

ربع كوب من حبة البركة.

لتر من عصير الليمون.

كيلو غرام من الليمون الأصفر.

كمية مناسبة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار حسب الرغبة.