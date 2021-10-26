كبدة الدجاج بالفلفل

تعرفي معنا على طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية مع الفلفل الملون لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كيلو كبدة دجاج
3 ملاعق كبيرة زبدة
ثمرة فلفل ألوان، شرائح
2 ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود مطحون
كزبرة
بهارات
طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة ضعي الزبدة تسيح.
- ضعي الفلفل في الزبدة وقلبي حتى يذبل.
- ضعي الكبدة في الإناء على الفلفل واتركيها تنضج مع تقليبها من حين لآخر.
- تبلي الكبدة بالملح والفلفل والكزبرة والبهارات ثم ارفعيها من على النار ثم تقدم.