حساء السمك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 11:52 صباحا

حساء السمك فيليه من الوصفات الصحية والغنية بالفوائد الغذائية، فهي عبارة عن فيليه سمك مقطع مكعبات مع بصل وثوم وبهارات مع المرق الأحمر، وهو طبق شهي للغاية.
تعلمي طريقة تحضيره معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
3 سمك فيليه مقطع مكعبات.
4 ملاعق زيت.
2 ملعقة زبدة.
بصلة مفرومة.
4 فصوص ثوم مهروس.
ملح حسب الذوق.
رشة فلفل.
2 ملعقة معجون طماطم.
كوب عصير طماطم طازج.
حبة فلفل أحمر مفرومة.
نصف كوب معدنوس مفروم.
كوبان ماء ساخن.

طريقة التحضير
- في طنجرة نضع كلاً من الزيت والزبدة نسخنهما ثم نضيف البصل ونحرك حتى يذبل.
- نضيف الثوم ونحرك ثم قطع السمك نشوحها جيدًا مع المكونات.
- بعدها نضيف الملح والفلفل والفليفلة الحمراء والمعدنوس ومعجون الطماطم وعصير الطماطم الطازج ونحركها جيدًا.
- وأخيرًا نضيف الماء الساخن نحركها ونتركها ربع ساعة على النار حتى تتسبك وتتجانس.
وبعد مضي الوقت نصبها في طبق التقديم ونزين الوجه بالمعدنوس المفروم ويصبح الطبق جاهزًا للتقديم.

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