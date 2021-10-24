بسكويت اللوز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 12:11 مساء
بسكويت لوز شهي في خطوات بسيطة

بسكويت اللوز من أنواع البسكويت أو البيتي فور المشهورة وسهلة التحضير تعلمي طريقته معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب سكر.
كوب لوز دقيق.
نصف كوب دقيق.
رشة ملح.
بياض 4 بيضات.
كوب زبدة مذابة.
ربع ملعقة نكهة اللوز.
لوز مبشور ومحمص.

طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلاً من السكر واللوز المطحون والطحين ورشة ملح ونخلطها جيدًا.
- في وعاء آخر نخلط بياض البيض والزبدة واصنص نكهة اللوز ونحرك جيدًا.
- ثم نضيفها فوق المكونات الجافة ونخلطها حتى نحصل على خليط طري شبه سائل.
- على صينية فيها ورق زبدة نوزع الخليط باستخدام الملعقة بشكل متباعد ونسطحها بالملعقة ونرش على كل دائرة اللوز المبشور وندخلها الفرن على درجة 180 لمدة 10 دقائق حتى تتحمر الأطراف.
- عندما نخرجها من الفرن ستكون طرية نمسك كل قطعة ونلفها حتى تأخذ الشكل المنحني ثم نتركها لتبرد وتصبح مقرمشة وجاهزة للتقديم.

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