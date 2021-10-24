بسكويت اللوز من أنواع البسكويت أو البيتي فور المشهورة وسهلة التحضير تعلمي طريقته معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوب سكر.
كوب لوز دقيق.
نصف كوب دقيق.
رشة ملح.
بياض 4 بيضات.
كوب زبدة مذابة.
ربع ملعقة نكهة اللوز.
لوز مبشور ومحمص.
طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلاً من السكر واللوز المطحون والطحين ورشة ملح ونخلطها جيدًا.
- في وعاء آخر نخلط بياض البيض والزبدة واصنص نكهة اللوز ونحرك جيدًا.
- ثم نضيفها فوق المكونات الجافة ونخلطها حتى نحصل على خليط طري شبه سائل.
- على صينية فيها ورق زبدة نوزع الخليط باستخدام الملعقة بشكل متباعد ونسطحها بالملعقة ونرش على كل دائرة اللوز المبشور وندخلها الفرن على درجة 180 لمدة 10 دقائق حتى تتحمر الأطراف.
- عندما نخرجها من الفرن ستكون طرية نمسك كل قطعة ونلفها حتى تأخذ الشكل المنحني ثم نتركها لتبرد وتصبح مقرمشة وجاهزة للتقديم.