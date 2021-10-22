فطيرة البطاطا

فطائر البطاطا قليلة السعرات الحرارية (الإنترنت)

نُقدِّم اليكِ طريقة شهية وسهلة التحضير لتأكلي البطاطا دون الإضرار بحميتكِ الغذائية.. حضري فطائر البطاطا ذات السعرات الحرارية القليلة، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

أربع ثمرات بطاطا حجم متوسط مقشرة ومبشورة.

بيضتان.

نصف كوب حليب.

نصف كوب دقيق أسمر .

نصف كوب جبن موزاريلا قليل الدسم .

ربع كوب جبن بارميزان.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ربع كوب بصل أخضر مفروم.

ملح رشة.

فلفل أسود، بحسب الحاجة.