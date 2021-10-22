فطيرة البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 02:22 مساء
فطائر البطاطا قليلة السعرات الحرارية (الإنترنت)

نُقدِّم اليكِ طريقة شهية وسهلة التحضير لتأكلي البطاطا دون الإضرار بحميتكِ الغذائية.. حضري فطائر البطاطا ذات السعرات الحرارية القليلة، حسب «أطيب طبخة».

المكونات
أربع ثمرات بطاطا حجم متوسط مقشرة ومبشورة.
بيضتان.
نصف كوب حليب.
نصف كوب دقيق أسمر .
نصف كوب جبن موزاريلا قليل الدسم .
ربع كوب جبن بارميزان.
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
ربع كوب بصل أخضر مفروم.
ملح رشة.
فلفل أسود، بحسب الحاجة.

طريقة التحضير
- أخفقي البيضتين في وعاء وأضيفي البطاطا والحليب واخلطي حتى تتداخل المكونات.
- زيدي الدقيق، جبن البارميزان، جبن الموزاريلا ونكهي بالملح والفلفل الأسود وقلبي المكونات جيدًا.
- حمي الزيت في مقلاة على حرارة متوسطة.
- شكلي كرات مسطحة من المزيج وقلبيها حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.

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