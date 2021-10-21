حيلة بسيطة تمنع فوران الماء أثناء الطهي

(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت إحدى مستخدمات «تيك توك» حيلة بسيطة تساعد ربات المنازل أثناء الطهي، وتمنع فوران الماء خلال إعداد وجبات الطعام.

وتقول المستخدمة التي تحمل اسم «Kristy ،Kristyehmer» على «تيك توك» إنها اكتشفت هذه الخدعة عبر الإنترنت، وقررت مشاركتها مع متابعيها، قائلة إنها غيرت طريقة طهيها، وفق موقع «24».

وعندما يبدأ الماء في الغليان، تسقط كريستي مكعب ثلج في وعاء الطهي، ليخفض درجة الحرارة على الفور، مما يمنع الماء من الانسكاب على الجوانب.

وهناك تفسير علمي وراء سبب منع مكعب الثلج الماء من الفوران، فعندما تضع قدرًا من الماء على الموقد وتشغل الموقد، يصبح مصدر حرارة الموقد ساخنًا نسبيًا، لكن الماء يستغرق بعض الوقت حتى يغلي. ولأسباب متعددة، يستغرق تسخين الماء بعض الوقت، أو بعبارة أخرى حتى تنتقل حرارة الموقد إلى جميع أنحاء إناء الماء.

وعندما تضيف مكعب الثلج إلى الماء المغلي، تقوم بسرعة كبيرة بتبريد الماء المغلي، مما يؤدي إلى توقف الماء عن الغليان. ثم يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تسخن الحرارة من الموقد الماء مرة أخرى حتى الغليان.

وهناك الكثير من التحذيرات التي يجب أخذها في الاعتبار، على سبيل المثال، إذا أسقطت مكعب ثلج صغير في وعاء ضخم به ماء مغلي، فستبرد فقط القليل من الماء بالقرب من السطح، وربما جزئيًا فقط بالقرب من السطح، لذلك قد لا تلاحظ توقف الغليان، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.