تراميسو بحشوة التمر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 04:39 مساء

تعرفي معنا على طريقة جديدة لتحضير حلوى التراميسو، عن طريق استخدام التمر. نقدم لكِ الطريقة لتحضيرها وإعدادها في مطبخك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
بسكويت بحسب الحاجة
2 ملعقة نسكافيه
كوب ماء ساخن
للحشوة:
2 كوب كريمة مخفوقة
2 كوب جبن حلوى
نصف كوب سكر
كوب تمر
كاكاو للتزيين بحسب الرغبة
شوكولاتة مبشورة للتزيين بحسب الرغبة

طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، ضعي جبن الحلوى والسكر والتمر واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.
- أضيفي الكريمة المخفوقة تدريجياً مع الخفق حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء صغير، ذوّبي القهوة بالماء الساخن غمّسي البسكويت بالقهوة المذوبة.
- صفي البسكويت في صينية زجاجية ثم ضعي القليل من الكريمة ثمّ طبقة جديدة من البسكويت المغمس.
- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية وأدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ5 ساعات ثم رشّي الكاكاو على الوجه وابشري القليل من الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟