تراميسو بحشوة التمر

تعرفي معنا على طريقة جديدة لتحضير حلوى التراميسو، عن طريق استخدام التمر. نقدم لكِ الطريقة لتحضيرها وإعدادها في مطبخك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

بسكويت بحسب الحاجة

2 ملعقة نسكافيه

كوب ماء ساخن

للحشوة:

2 كوب كريمة مخفوقة

2 كوب جبن حلوى

نصف كوب سكر

كوب تمر

كاكاو للتزيين بحسب الرغبة

شوكولاتة مبشورة للتزيين بحسب الرغبة



طريقة التحضير

- في الخلاط الكهربائي، ضعي جبن الحلوى والسكر والتمر واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

- أضيفي الكريمة المخفوقة تدريجياً مع الخفق حتى تتجانس المكونات.

- في وعاء صغير، ذوّبي القهوة بالماء الساخن غمّسي البسكويت بالقهوة المذوبة.

- صفي البسكويت في صينية زجاجية ثم ضعي القليل من الكريمة ثمّ طبقة جديدة من البسكويت المغمس.

- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية وأدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ5 ساعات ثم رشّي الكاكاو على الوجه وابشري القليل من الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.