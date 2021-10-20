تراميسو بحشوة التمر

تعرفي معنا على طريقة جديدة لتحضير حلوى التراميسو، عن طريق استخدام التمر. نقدم لكِ الطريقة لتحضيرها وإعدادها في مطبخك وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
بسكويت بحسب الحاجة
2 ملعقة نسكافيه
كوب ماء ساخن
للحشوة:
2 كوب كريمة مخفوقة
2 كوب جبن حلوى
نصف كوب سكر
كوب تمر
كاكاو للتزيين بحسب الرغبة
شوكولاتة مبشورة للتزيين بحسب الرغبة
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، ضعي جبن الحلوى والسكر والتمر واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.
- أضيفي الكريمة المخفوقة تدريجياً مع الخفق حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء صغير، ذوّبي القهوة بالماء الساخن غمّسي البسكويت بالقهوة المذوبة.
- صفي البسكويت في صينية زجاجية ثم ضعي القليل من الكريمة ثمّ طبقة جديدة من البسكويت المغمس.
- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية وأدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ5 ساعات ثم رشّي الكاكاو على الوجه وابشري القليل من الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.