ستيك برجر

نقدم لكِ طريقة مختلفة لتحضير البرجر الستيك لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

750 غرام لحمة مفرومة

1/4 ملعقة فلفل أسود

1/2 ملعقة ملح

1/4 ملعقة بهارات

3 ملاعق كبيرة بقسماط مطحون

4 ملاعق كبيرة حليب

بيضة كبيرة

ملعقتان كبيرتان من بصل مفروم

ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي

3/4 كوب مشروم مقطع شرائح

2 ملعقتان كبيرتان من الدقيق

كوب مرقة لحمة

طريقة التحضير

- يخلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل والبهارات و البقسماط المطحون.

- يشكل البرجر في شكل 4 أقراص بيضاوية أودائرية.

- يسخن الزيت في مقلاة ويحمّرالستيك على كلا الجانبين حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون.

- في المقلاة نفسها يضاف المشروم ويقلب حتى يذبل ثم يضاف الدقيق بعد إذابته في اللبن مع التقليب المستمر حتى يغلي الخليط.

- تضاف مرقة اللحمة ويترك الخليط على النار حتى يسخن ثم يصب على الستيك.