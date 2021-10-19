بسبوسة بحشوة الشوكولاتة

نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضير حلوى البسبوسة الشهية بحشوة الشوكولاتة، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفق «المطبخ العربي».

المكونات

كوبان سميد خشن

كوب جوز هند

كوبان حليب زبادي

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

ملعقتان سمنة

ماء ساخن

نصف ملعقة فانيليا

نصف ملعقة بيكنغ بودر

كوب شوكولاتة نوتيلا

طريقة التحضير

- نبدأ بالمقادير الجافة، فنضع السميد، وجوز الهند، والفانيلا، والبيكنج باودر، والسكر في وعاء الخلط.

- ثم نضيف المقادير السائلة فنصب الزيت النباتي، ومن ثم السمنة، ونعجنها جيدًا حتى يذوب السمنة تمامًا.

- نضيف الحليب الزبادي، ونحرك، وأخيرًا نصب الماء الساخن ويحرك الخليط جيدًا.

- يوضع الخليط في قالب الكب كيك نسكب طبقة من خليط البسبوسة، ثم طبقة شوكولاتة نوتيلا، وطبقة أخيرة من خليط البسبوسة. وتخبز البسبوسة على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة، ثم يحمر وجهها وتزين وتصبح جاهزة للتقديم.