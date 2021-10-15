طاجين سردينة باسهل طريقة

طاجين سردينة (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة تحضير طاجين سردينة، وهي وصفة من المطبخ الليبي التقليدي، حسب ما جاء في كتاب «ماء وملح».

المكونات والمقادير:

2 ثمرة بطاطا شرائح

1.5 كيلوغرام سردين

ثمرتان باذنجان شرائح

1 كوب زيت - ليمون شرائح

4 قرون فلفل أخضر

ثمرتان قريعة شرائح

كوبان عصير طماطم

1 ملعقة صغيرة كمون

3 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة معجون طماطم

فلفل أحمر - ملح - حبق

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل