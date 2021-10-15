طاجين سردينة باسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 10:38 صباحا
طاجين سردينة (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة تحضير طاجين سردينة، وهي وصفة من المطبخ الليبي التقليدي، حسب ما جاء في كتاب «ماء وملح».

المكونات والمقادير:
2 ثمرة بطاطا شرائح
1.5 كيلوغرام سردين
ثمرتان باذنجان شرائح
1 كوب زيت - ليمون شرائح
4 قرون فلفل أخضر
ثمرتان قريعة شرائح
كوبان عصير طماطم
1 ملعقة صغيرة كمون
3 فصوص ثوم مهروسة
1 ملعقة معجون طماطم
فلفل أحمر - ملح - حبق
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل

طريقة التحضير:
يضاف عصير الطماطم مع الزيت والتوابل والملح إلى قليل من الحبق المفروم ويوضع في طبق.
كل هذه المكونات تخلط جيدا حتى تتجانس، ثم نضيف السردين والخضراوات وتخلط جيدا.
بعدها نضع كل ما سبق في طاجين ويزين بشرائح الليمون والفلفل الأخضر ونضعها في فرن حتى النضج.. وصحتين.

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