حساء الدجاج بالذرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 11:05 صباحا

نقدم لك طريقة عمل حساء الدجاج بالذرة، بوصفة سهلة وبسيطة، ويمكنك تقديمها كطبق جانبي بجانب الأرز والدجاج المشوي، حسب «شملولة».

المكونات
1 و1/2 علبة كريمة
الذرة: ذرة وحب ذرة
فلفل أبيض.
1/2 ملعقة. صغيرة سكر.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة طعام نشاء تذاب في كوب ماء.
بياض بيضتين.
صدور دجاج مسلوقة.
4 أكواب ماء ساخنة.

طريقة التحضير
- يوضع الماء الساخن والسكر على النار ويترك ليغلي.
ثم تضاف الكريمة والذرة والذرة الحب وقطع الدجاح المسلوقة وتترك لتغلي.
- ثم يضاف النشاء ويحرك حتى يتجانس ثم الملح والفلفل ويضاف بياض البيض على الشوربة ثم يحرك بالمضرب وتترك الشوربة لتغلي.

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