حساء الدجاج بالذرة

نقدم لك طريقة عمل حساء الدجاج بالذرة، بوصفة سهلة وبسيطة، ويمكنك تقديمها كطبق جانبي بجانب الأرز والدجاج المشوي، حسب «شملولة».

المكونات

1 و1/2 علبة كريمة

الذرة: ذرة وحب ذرة

فلفل أبيض.

1/2 ملعقة. صغيرة سكر.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة طعام نشاء تذاب في كوب ماء.

بياض بيضتين.

صدور دجاج مسلوقة.

4 أكواب ماء ساخنة.

طريقة التحضير

- يوضع الماء الساخن والسكر على النار ويترك ليغلي.

ثم تضاف الكريمة والذرة والذرة الحب وقطع الدجاح المسلوقة وتترك لتغلي.

- ثم يضاف النشاء ويحرك حتى يتجانس ثم الملح والفلفل ويضاف بياض البيض على الشوربة ثم يحرك بالمضرب وتترك الشوربة لتغلي.