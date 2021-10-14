نقدم لك طريقة عمل حساء الدجاج بالذرة، بوصفة سهلة وبسيطة، ويمكنك تقديمها كطبق جانبي بجانب الأرز والدجاج المشوي، حسب «شملولة».
المكونات
1 و1/2 علبة كريمة
الذرة: ذرة وحب ذرة
فلفل أبيض.
1/2 ملعقة. صغيرة سكر.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة طعام نشاء تذاب في كوب ماء.
بياض بيضتين.
صدور دجاج مسلوقة.
4 أكواب ماء ساخنة.
طريقة التحضير
- يوضع الماء الساخن والسكر على النار ويترك ليغلي.
ثم تضاف الكريمة والذرة والذرة الحب وقطع الدجاح المسلوقة وتترك لتغلي.
- ثم يضاف النشاء ويحرك حتى يتجانس ثم الملح والفلفل ويضاف بياض البيض على الشوربة ثم يحرك بالمضرب وتترك الشوربة لتغلي.