بسكويت المعدنوس واللحم في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 04:08 مساء

البسكويت من البدائل المفضلة للجميع على وجبة الفطور، ولا يشترط أن يكون حلوًّا بل يمكن أن يكون حادقًا بمكونات ذات مذاق محبب للكبار والأطفال.
لذلك نُقدِّم لكِ اليوم وصفة بسكويت المعدنوس لتقديمه على الفطور حسب موقع «فتافيت».

المكونات
كوبان وربع دقيق.
ملعقتان ونصف بايكنغ باودر.
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح.
ملعقتان كبيرتان سكر.
نصف كوب زبد مبرد ومقطع مكعبات.
ثلاثة أرباع كوب لبن زبادي.
ثلاث ملاعق كبيرة معدنوس طازج ومفروم.
أربع شرائح من اللحم البقري المقدد والمجفف.
حليب للرش فوق العجين.
كزبرة للتقديم.

طريقة التحضير
- في مقلاة ذات قاعدة سميكة وعلى نار متوسطة إلى عالية، نطهو اللحم المقدد حتى يصبح مقرمشًا ولونه داكنًا.
- يُنقل إلى طبق مغطى بورق المطبخ حتى يمتص الدهن منه، ثم يقطع قطعًا صغيرة ويترك جانبًا.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 200، ونحضر صينية الخبز ومبطنة بورق الخبز.
- نخلط الدقيق والبايكنغ باودر والملح والسكر في وعاء.
- نضيف الزبد المقطع والبارد ونفتته بواسطة أصابع اليد أو باستخدام محضرة الطعام حتى يصبح الخليط مثل الفتات.
- نضيف ملعقتين كبيرتين من المعدنوس المقطع واللحم المقدد ونخلط جيدًا.
- نضيف الحليب الزبادي ونحرك باليد.
- يمكن إضافة مزيد الحليب الزبادي إن احتاج الأمر.
- تنقل العجينة إلى سطح مرشوش بالطحين ونحاول أن نعجن أربع دقائق برفق.
- تفرد العجينة إلى مستطيل ونرش سطح العجينة بقليل من الدقيق ثم نطوي العجينة إلى الثلث من الناحية الأطول (هذه الطريقة تجعل البسكويت يتكون من طبقات).
- نفرد العجينة مرة أخرى وبرفق وتقطع إلى مربعات باستخدام سكين.
- تنقل مربعات البسكويت إلى صينية الخبز مع وضع مسافة إنش واحد بين كل قطعة وأخرى.
- يدهن سطح البسكويت بقليل من الحليب باستخدام فرشاة ثم نوزع قليلاً من البقدونس المفروم.
- يخبز بالفرن بين 15و18 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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