الكشري المصري في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 04:17 مساء
خطوات تحضير الكشري على الطريقة المصرية

نقدم لكِ وصفة تحضير الكشري، على الطريقة المصرية، لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه الشهي من صنع يديكِ.

المكونات
250 غرامًا من المكرونة الصغيرة
250 غرامًا من العدس المغسول
250 غرامًا من حمص الشام منقوع لمدّة ست ساعات
2 كوب من الأرز المصري المغسول
1 ونصف الكوب من الشعيرية
أربع بصلات كبيرة الحجم
خمس حبّات من البندورة الحمراء للصلصة
ملعقتان كبيرتان من الصلصة
ملعقتان كبيرتان من الخلّ
1 رأس ثوم مفروم
زيت ذرة
رشّة ملح وفلفل أسود وكمّون

طريقة التحضير
- اسلقي المكرونة وصفّيها من الماء جيّدًا
- اسلقي العدس حتّى يغلي، ومن ثمّ صفّيه من المياه وأضيفي عليه الفلفل الأسود والملح والكمّون
- اسلقي الحمص ودون زيادة الملح عليه
- حمّري الشعيرية في الزيت، وبعد أن تنضج أضيفي عليها الأرزّ والملح، وبعد تقليبها لمدّة دقيقة، أضيفي عليها الماء واغليها حتّى ينضج الأرزّ
- قطّعي البصل إلى أنصاف حلقات، وضعيه في طنجرة من الزيت وحمّريه حتّى يصبح لونه ذهبيًا، ثمّ صفّيه من الزيت.

طريقة تحضير الصلصة
- ضعي الثوم المفروم في الزيت وقلّبيه حتّى يصبح لونه مائلاً إلى الأحمر
- أضيفي عليه الخلّ وعصير الطماطم (أي حبّات الطماطم الخمس) والصلصة
- اغليها لمدّة 20 دقيقة، ومن ثمّ أضيفي عليها الملح والفلفل.
طريقة تقديم الطبق

هناك طريقتان لتقديم الطبق:
- خلط المكرونة مع الأرز والعدس وتقليبها، ومن ثمّ إضافة الحمص والبصل والصلصة على الوجه.
- وضع الكشري على طبقات: فتكون المكرونة الطبقة الأولى، يليها الأرزّ ثمّ العدس، ثمّ الحمص، والصلصة وأخيرًا البصل المقرمش على الوجه.

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