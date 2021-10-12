كيك بسكويت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 10:13 صباحا
كيكة بسكويت مثلجة شهية

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة البسكويت الشهية المثلجة لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لأسرتك لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
2 مغلف من البسكويت
مغلف من الكيك الجاهز بنكهة الشوكولاتة
4 حبات من الجبن الكريمي
3 علب من القشدة
2 1/2 كوب من الحليب السائل
2 مغلف من الكريم كراميل

طريقة التحضير
- قطعي الكيك بيديكِ إلى قطع صغيرة الحجم وفتتيه وأضيفي القشطة إلى الكيك، وقومي بخلط المكونات بواسطة يديكِ حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- رصي الخليط في صينية بايركس وضعي الحليب والكريم كراميل في وعاء على النار، قلبيه حتى يغلي ويصبح سميكًا.
- كسري البسكويت إلى قطع ثم ارفعي الكريم كراميل عن النار، أضيفي له القشدة والجبن والبسكويت، وقلبي.
- اسكبي الخليط في البايركس، ومن ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا ورشي الكاكاو على وجه الكيكة قبل التقديم.

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