رول دجاج بالجبن والسبانخ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 10:17 صباحا
دجاج بحشوة السبانخ والجبن

نقدِّم لكِ طريقة تحضير رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك كوجبة غذائية متكاملة وذلك وفقًا لموقع «كنور».

المكونات:
دجاجة كامله مخلية.
كيس خلطة توابل الدجاج.
كوب سبانخ.
ثلاثة أرباع كوب جبن فيتا.
ثمرة طماطم مقطّعة.
ثلاث ملاعق كبيرة فلفل ألوان مقطع.
ربع كوب فطر طازج مقطع.
ربع كوب صنوبر.
بصلة مفرومة.
فصا ثوم.
ملعقتا زيت زيتون.
ملعقة زبد.
مرقة دجاج فورية.
فلفل أسود.

طريقة التحضير
- في إناء نضع زيت الزيتون على النار ونضيف البصل والثوم والفلفل الألوان والصنوبر ونقلب ثلاث دقائق، ثم نضيف الفطر والسبانخ والطماطم ومرقة الدجاج والفلفل الأسود.
- نطفئ النار ثم نضيف الجبن.
- نضع الدجاجة المخلية والمدقوقة على ورقة زبدة ونفرد الخليط على الدجاجة مع مراعاة ترك 2 سنتم من الحواف من دون حشو.
- نلف الدجاجة على شكل رول ونلف الخيط حولها جيدًا وتوضع في كيس الفرن وترش التوابل فوق الدجاجة ويعقد الكيس بإحكام بواسطة الرابطة المرفقة.
- يرج الكيس بحذر حتى التأكد من أن التتبيلة تغطي الدجاجة بالكامل ثم يثقب الكيس من أعلى ثلاث مرات باستخدام الشوكة.
- يوضع الكيس على صينية في وسط الفرن للسماح بانتفاخ الكيس دون مسه جدران الفرن الداخلية.
- يطهى لمدة50-55 دقيقة ويقطع الكيس من أعلى بعناية ويوضع الدجاج على طبق.
- بعد أن تبرد الدجاجة قليلاً ننزع عنها الخيط ونقطعها بواسطة سكين حاد، وتقدَّم مع الصوص المتبقي بالصينية والبطاطا البوريه والخضار السوتيه.

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