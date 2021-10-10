حمام بحشوة الفريك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 04:44 مساء
حمام محشي شهي

تعرفي عنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير الحمام بالفريك واستمتعي بتناوله مع عائلتك من صنع يديكِ وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 حمام مقطع.
كوبان من الفريك.
كوبان من الصلصة.
كوبان من المرقة.
حبة بصل مفروم.
2 فصا ثوم مفروم.
زبد مكعبات.
ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.
ملعقة صغيرة كزبرة.
ملعقة صغيرة قرفة.
ملعقة صغيرة نعناع جاف.
ملعقة صغيرة سبع بهارات.
ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة التحضير
- اغسلي الحمام جيدًا وجففيه ثم تبلي الحمام بنصف خليط الملح والفلفل والقرفة والبهارات السبعة والبابريكا والنعناع المجفف.
- في طاسة، ضعي الزبد ليذوب ثم شوحي فيه البصل وبعده الثوم حتى يتغير اللون، ثم يوضع الفريك ويتحمر جيدًا ونتبله بنفس تتبيلة الحمام بكل أنواع البهارات السابق ذكرها.
- ضعي الصلصة على الفريك ثم المرقة وقلبي جيدًا، ثم ارفعيه من على النار.
- ضعي الفريك في قالب الفرن ثم اغرزي الحمام بداخله وغطيه بالفويل واخبزيه 40 دقيقة، أول 20 دقيقة على حرارة 200 درجة، ثم ارفعي الفويل واخفضي درجة الحرارة إلى 180 درجة، واتركيه في الفرن 20 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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