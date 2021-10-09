الطريقة الأفضل لطهي الاسباغتي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 10:16 صباحا
الاسباغتي (الإنترنت)

نصحت طباخة إيطالية بألا يجب كسر أعواد المعكرونة الاسباغتي قبل وضعها في وعاء الماء المغلي، كاشفة عن الطريقة المثالية لطهيها.

وأوردت طاهية وكاتبة الطعام في التلفزيون الإيطالي - الأسترالي سيلفيا كولوكا (43 عامًا) قواعدها الذهبية لطهي المعكرونة المثالية في كل مرة. وأوضحت سيلفيا سبب عدم تكسير الاسباغتي المجففة قبل غليها، وكيف يجب أن تأكل المعكرونة على الطريقة الإيطالية، بحسب موقع «24».

ولطالما كانت طريقة طهي وتناول الاسباغتي موضوعًا مثيرًا للجدل، وهناك بعض الأشخاص الذين يكسرون المعكرونة المجففة من المنتصف قبل وضعها على النار، ويفضل البعض الآخر استخدام الماء المغلي من الغلاية، بينما يفضل آخرون تسخين قدر من الماء على الموقد.

وبالنسبة لكيفية تناول الاسباغتي، يحب بعض الناس تقطيعها إلى أعواد صغيرة عندما تكون على طبقهم، والبعض الآخر يحبون مص أعواد المعكرونة كما هي، بينما يقوم الإيطاليون بتدويرها على الملعقة.

وأوضحت سيلفيا كيف يجب عليك طهي المعكرونة وأفضل طريقة لتناولها، قائلة: «ما لم تكن تستخدم أعواد الاسباغتي الطويلة كإضافة إلى الحساء، يجب ألا تكسرها أبدا حتى تتناسب مع المقلاة بسهولة أكبر، فقط استخدم مقلاة أكبر».

ويمكن للأعواد الطويلة الاحتفاظ بالصلصة بكفاءة أكبر مقارنة بالأعواد الأقصر، وبالنسبة لأولئك الذين يحبون إضافة القليل من الزيت إلى القدر عند الطهي، نصحت سيلفيا بعدم استخدامه، وأوضحت أن «الزيت سوف يطفو إلى الأعلى، مما يجعله عديم الفائدة».

بعد ذلك، عندما تقوم بتصفية المعكرونة، فإن الطلاء الزيتي سيمنع الصلصة من الالتصاق بشكل صحيح. وقالت سيلفيا إن الحيلة التي تستخدمها لمنع المعكرونة من الالتصاق ببعضها هي ببساطة غليها في ماء مملح وتقليبها عدة مرات أثناء الطهي.

وتنصح سيلفيا بعدم طهي المعكرونة أبدًا على نار خفيفة، وكقاعدة عامة، يجب طهي المعكرونة لمدة دقيقة أو دقيقتين أقل من المعتاد، وبمجرد تجفيف المعكرونة، ستستمر الحرارة المتبقية في طهيها.

وعند إضافة الملح إلى الماء، توصي سيلفيا بـ7 غرامات لكل لتر من الماء، ويجب أن يكون الماء في حالة غليان كبير قبل إضافة المعكرونة إليه، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

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