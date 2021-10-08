طاجين لحم بالخضروات

طاجين لحم بالخضروات (الإنترنت)

اليوم، نقدم لك طريقة سهلة تحضير طاجين لحم بالخضروات، لتعديه في مطبخك، حسب وصفة «شهية».

المكونات

نصف كيلوغرام لحم (يقطع ويسلق)

عصير طماطم

ربع كيلوغرام بسلة

ثمرة بصل مقطعة

2 ثمرة جزر مقطعة

عود كرفس مقطع

2 ثمرة بطاطا مكعبات

ثمرة باذنجان مقلية

ربع كيلوغرام كوسة

كزبرة خضراء

3 فصوص ثوم

زعتر وملح وفلفل أسود

زيت

الطريقة

في الكبة، افرمي البصل والجزر والثوم والكرفس.

في إناء على نار متوسطة، سخني الزيت.

ضعي مزيج البصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يذبل.

اضيفي الباذنجان والبطاطا والكوسا على مزيج البصل وقلبي جيدا.

اضيفي عصير الطماطم والكزبرة وقلبي حتى ينضج المزيج.

في طاجين، ضعي التورلي ثم ادخليه في الفرن حتى ينضج.. وصحتين.

