بسبوسة بالفستق

(أرشيفية: الإنترنت)

بسبوسة الفستق الحلبي حلي مكون من سميد وجوز هند معجون بالقشدة والحليب تعرفي على خطوات تحضيره معنا في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 وربع كوب سميد

كوب جوز هند

نصف كوب سكر

ملعقتا بيكينغ باودر

كوب وربع حليب

علبة قشدة

بيضتان

نصف كوب زيت

ملعقتا فانيليا

3 أرباع كوب فستق حلبي

ربع ملعقة ملون طعام أخضر

سمنة لدهن الصينية

للتزيين فستق حلبي

قطر

طريقة التحضير

- في وعاء نخلط كلاً من السميد وجوز الهند والسكر والبيكينغ باودر حتى تختلط جيدًا.

- في الخلاط نضع البيض والحليب والقشدة والزيت والفانيليا والفستق الحلبي وملون أخضر ونخفقها جيدًا.

- نضيف الخليط للنواشف السابقة ونحرك حتى تختلط المكونات معًا تمامًا.

- ندهن الصينية بالسمنة وعلى الحواف ونصب فيها الخليط ونملس وجهه وندخله الفرن على درجة ١٨٠ لـ٤٥ دقيقة.

- وبعد أن نخرجها وهي ساخنة نسقيها بالقطر ونزين وجهها بالفستق الحلبي وتصبح جاهزة للتقديم.