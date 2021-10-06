بسبوسة بالفستق

بسبوسة الفستق الحلبي حلي مكون من سميد وجوز هند معجون بالقشدة والحليب تعرفي على خطوات تحضيره معنا في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
2 وربع كوب سميد
كوب جوز هند
نصف كوب سكر
ملعقتا بيكينغ باودر
كوب وربع حليب
علبة قشدة
بيضتان
نصف كوب زيت
ملعقتا فانيليا
3 أرباع كوب فستق حلبي
ربع ملعقة ملون طعام أخضر
سمنة لدهن الصينية
للتزيين فستق حلبي
قطر
طريقة التحضير
- في وعاء نخلط كلاً من السميد وجوز الهند والسكر والبيكينغ باودر حتى تختلط جيدًا.
- في الخلاط نضع البيض والحليب والقشدة والزيت والفانيليا والفستق الحلبي وملون أخضر ونخفقها جيدًا.
- نضيف الخليط للنواشف السابقة ونحرك حتى تختلط المكونات معًا تمامًا.
- ندهن الصينية بالسمنة وعلى الحواف ونصب فيها الخليط ونملس وجهه وندخله الفرن على درجة ١٨٠ لـ٤٥ دقيقة.
- وبعد أن نخرجها وهي ساخنة نسقيها بالقطر ونزين وجهها بالفستق الحلبي وتصبح جاهزة للتقديم.