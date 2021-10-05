فطيرة الأفوكادو

أسهل طريقة لتحضير فطيرة الأفوكادو (الإنترنت)

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير فطيرة الأفوكادو الشهية في خطوات سهلة وسريعة لتحصلي على أفضل النتائج عند تحضيرها وفقا لموقع "الطريقة".

المكونات

كوب لوز

نصف كوب كاجو

كوب تمر منزوع النوى

ربع كوب جوز هند مبشور

2 ملعقة كبيرة حليب جوز الهند

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

للحشوة

2 حبة أفوكادو ناضجة

ربع كوب زبدة جوز الهند

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

ليمون مبشور

كوب عصير ليمون رئيسي

نصف كوب شراب القيقب

نصف كوب حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- ادهني صينية تورتة بحجم 8 بوصات (20 سم) بزيت جوز الهند.

- ضعي اللوز والكاجو والتمر وجوز الهند وحليب جوز الهند والفانيليا والملح في محضر الطعام.

- اخفقي حتى تصبح المكسرات ناعماً وتبدأ الفطيرة في التكتل معًا.

- انقلي الفطيرة إلى صينية التورتة واستخدمي يديك للضغط عليها في طبقة متساوية برديه في الثلاجة أثناء عمل الحشوة.

- ضيفي الأفوكادو وزبدة جوز الهند ونشا الذرة وقشر الليمون الرئيسي وعصير الليمون وشراب القيقب وحليب جوز الهند والفانيليا والملح إلى معالج الطعام واخلطهم جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا.

- اسكبي الحشوة فوق الفطيرة ووزعيها في طبقة متساوية.

- زينها بجوز الهند المبشور واتركيها في البراد لمدة 3 ساعات على الأقل أو طوال الليل حتى تتماسك الحشوة تمامًا ثم قطعيها وقدميها باردة .

