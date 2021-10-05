تشكيلة سمبوسك لذيذة

إذا كنت محتارة في كيفية اختيار حشوة السمبوسك، فلا بدّ أن تتفقّدي هذه الوصفات لتقدّميها على سفرتك في مختلف المناسبات.
السمبوسة الهندية:
لكل النباتيين هذه الوصفة لكم! فهي تتميّز بحشوة ولا أشهى من الخضار المنكّهة بالكاري.
السمبوسة باللحم:
حضّري السمبوسة بحشوة اللحم والجزر وقدّميها على سفرتك.
سمبوسك اللحم مع البطاطا:
أما إذا كنت تفضّلين مزيج البطاطا واللحم فننصحك بتحضير سمبوسك اللحم مع البطاطا.
سمبوسة الدجاج:
ما رأيك باستبدال اللحم بالدجاج في تحضير السمبوسة؟
سمبوسة هشة بحشوة الجبن:
من منا لا يعشق مزيج جبن الموزاريلا والفيتا؟ حضّري وصفة السمبوسة الهشة بحشوة الجبن وتلذّذي بمذاقها مع الأقارب والأصدقاء.
سمبوسه باللبنة والزيتون:
هل فكّرت يومًا بحشوة اللبنة والزيتون لتحضير السمبوسة؟.
سمبوسة باللوز:
حضّري السمبوسة باللوز للتحلية وقدّميه على سفرتك.
سمبوسة بالمكسرات:
بدلاً من اختيار نوعًا واحدًا من المكسرات، جمعنا لك الصنوبر والكاجو والجوز بحشوة سمبوسة واحدة.
سمبوسة شهية بحشوة جوز الهند والموز:
لسفرة حلويات مميّزة فعلاً، حضّري السمبوسة بحشوة جوز الهند والموز واستمتعي بمذاقها الشهي مع الأقارب والأصدقاء.