تشكيلة سمبوسك لذيذة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 12:17 مساء
حشوات سمبوسك لذيذة (الإنترنت)

إذا كنت محتارة في كيفية اختيار حشوة السمبوسك، فلا بدّ أن تتفقّدي هذه الوصفات لتقدّميها على سفرتك في مختلف المناسبات.

السمبوسة الهندية:
لكل النباتيين هذه الوصفة لكم! فهي تتميّز بحشوة ولا أشهى من الخضار المنكّهة بالكاري.

السمبوسة باللحم:
حضّري السمبوسة بحشوة اللحم والجزر وقدّميها على سفرتك.

سمبوسك اللحم مع البطاطا:
أما إذا كنت تفضّلين مزيج البطاطا واللحم فننصحك بتحضير سمبوسك اللحم مع البطاطا.

سمبوسة الدجاج:
ما رأيك باستبدال اللحم بالدجاج في تحضير السمبوسة؟

سمبوسة هشة بحشوة الجبن:
من منا لا يعشق مزيج جبن الموزاريلا والفيتا؟ حضّري وصفة السمبوسة الهشة بحشوة الجبن وتلذّذي بمذاقها مع الأقارب والأصدقاء.

سمبوسه باللبنة والزيتون:
هل فكّرت يومًا بحشوة اللبنة والزيتون لتحضير السمبوسة؟.

سمبوسة باللوز:
حضّري السمبوسة باللوز للتحلية وقدّميه على سفرتك.

سمبوسة بالمكسرات:
بدلاً من اختيار نوعًا واحدًا من المكسرات، جمعنا لك الصنوبر والكاجو والجوز بحشوة سمبوسة واحدة.

سمبوسة شهية بحشوة جوز الهند والموز:
لسفرة حلويات مميّزة فعلاً، حضّري السمبوسة بحشوة جوز الهند والموز واستمتعي بمذاقها الشهي مع الأقارب والأصدقاء.

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