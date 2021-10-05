تشكيلة سمبوسك لذيذة

حشوات سمبوسك لذيذة (الإنترنت)

إذا كنت محتارة في كيفية اختيار حشوة السمبوسك، فلا بدّ أن تتفقّدي هذه الوصفات لتقدّميها على سفرتك في مختلف المناسبات.

السمبوسة الهندية:

لكل النباتيين هذه الوصفة لكم! فهي تتميّز بحشوة ولا أشهى من الخضار المنكّهة بالكاري.

السمبوسة باللحم:

حضّري السمبوسة بحشوة اللحم والجزر وقدّميها على سفرتك.

سمبوسك اللحم مع البطاطا:

أما إذا كنت تفضّلين مزيج البطاطا واللحم فننصحك بتحضير سمبوسك اللحم مع البطاطا.

سمبوسة الدجاج:

ما رأيك باستبدال اللحم بالدجاج في تحضير السمبوسة؟

سمبوسة هشة بحشوة الجبن:

من منا لا يعشق مزيج جبن الموزاريلا والفيتا؟ حضّري وصفة السمبوسة الهشة بحشوة الجبن وتلذّذي بمذاقها مع الأقارب والأصدقاء.

سمبوسه باللبنة والزيتون:

هل فكّرت يومًا بحشوة اللبنة والزيتون لتحضير السمبوسة؟.

سمبوسة باللوز:

حضّري السمبوسة باللوز للتحلية وقدّميه على سفرتك.

سمبوسة بالمكسرات:

بدلاً من اختيار نوعًا واحدًا من المكسرات، جمعنا لك الصنوبر والكاجو والجوز بحشوة سمبوسة واحدة.

سمبوسة شهية بحشوة جوز الهند والموز:

لسفرة حلويات مميّزة فعلاً، حضّري السمبوسة بحشوة جوز الهند والموز واستمتعي بمذاقها الشهي مع الأقارب والأصدقاء.