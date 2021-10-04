سباغيتي التاكو

تاكو اسباغيتي (الإنترنت)

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المكونات

ملعقة طعام زيت زيتون

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كوب بصل أصفر مقطع إلى مكعبات

4 ونصف ملاعق كبيرة بهار تاكو

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ربع كيلو طماطم مكعبات

نصف كيلو سباغيتي

3 أكواب ماء

نصف كوب جبن شيدر مبشور

نصف كوب جبن موزاريلا مبشور

طماطم روما مقطعة مكعبات

2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة

طريقة التحضير

- سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة عالية.

- ضعي اللحم المفروم والبصل الأصفر وتوابل التاكو.

- قلبي حتى ينضج اللحم البقري حوالي 3-5 دقائق مع التأكد من تفتيت اللحم أثناء طهيه.

- ضيفي معجون الطماطم ومكعبات الطماطم ثم قلبي.

- ضعي السباغيتي والماء على هذا الخليط.

- أنتظري ليغلي الماء وغطي القدر وخففي الحرارة واتركيها على نار هادئة حتى تنضج المعكرونة لمدة 15 دقيقة.

- أرفعيها عن النار وضعي فوقها جبنة الشيدر وجبنة الموزاريلا وطماطم روما والكزبرة وامزجيها حتى تذوب الجبن.

- في أطباق التقديم ضعي تاكو اسباغيتي وزينيها بالطماطم والكزبرة وتصبح جاهزة للتقديم.

