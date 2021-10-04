سباغيتي التاكو

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المكونات
ملعقة طعام زيت زيتون
نصف كيلو لحم مفروم
نصف كوب بصل أصفر مقطع إلى مكعبات
4 ونصف ملاعق كبيرة بهار تاكو
ملعقة كبيرة معجون طماطم
ربع كيلو طماطم مكعبات
نصف كيلو سباغيتي
3 أكواب ماء
نصف كوب جبن شيدر مبشور
نصف كوب جبن موزاريلا مبشور
طماطم روما مقطعة مكعبات
2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة
طريقة التحضير
- سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة عالية.
- ضعي اللحم المفروم والبصل الأصفر وتوابل التاكو.
- قلبي حتى ينضج اللحم البقري حوالي 3-5 دقائق مع التأكد من تفتيت اللحم أثناء طهيه.
- ضيفي معجون الطماطم ومكعبات الطماطم ثم قلبي.
- ضعي السباغيتي والماء على هذا الخليط.
- أنتظري ليغلي الماء وغطي القدر وخففي الحرارة واتركيها على نار هادئة حتى تنضج المعكرونة لمدة 15 دقيقة.
- أرفعيها عن النار وضعي فوقها جبنة الشيدر وجبنة الموزاريلا وطماطم روما والكزبرة وامزجيها حتى تذوب الجبن.
- في أطباق التقديم ضعي تاكو اسباغيتي وزينيها بالطماطم والكزبرة وتصبح جاهزة للتقديم.