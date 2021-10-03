دجاج بالزبد والزعفران

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 03:40 مساء
طريقة سهلة وسريعة لتحضير قطع الدجاج الشهي بالزبد والزعفران (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير قطع الدجاج الشهي بالزبد والزعفران، وأعديه في مطبخكِ دون عناء وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
450 غرامًا صدور دجاج مقطع إلى مكعبات متوسطة.
5 فصوص ثوم.
زنجبيل طازج.
لبن زبادي.
زيت نباتي ملعقة كبيرة.
زعفران.
600 غرام طماطم معلبة.
ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.
4 ملاعق كبيرة زبد.
6 حبات حبهان أخضر.
قرفة.
قرنفل حب.
فلفل حار أحمر مقطع الى شرائح.
كريمة طبخ ثلث كوب.
كزبرة طازجة ربع كوب.
ملح.

طريقة التحضير
- ابشري الزنجبيل مع الثوم، في وعاء صغير اخلطي اللبن الزبادي مع الزيت النباتي، وملعقة صغيرة من الملح، والزعفران وملعقتين صغيرتين من مزيج الزنجبيل والثوم (احتفظي بالباقي).
- ضعي الدجاج في كيس بلاستيكي واسكبي فوقه الصلصة.
- افركي الدجاج بالصلصة بواسطة الكيس ثم أخرجي الهواء منه وأغلقيه أنقعي الدجاج لنحو 4 ساعات أو لليلة كاملة في الثلاجة.

 لتحضير الصلصة:
- أضربي الطماطم المعلبة مع معجون الطماطم في محضر الطعام.
- في قدر على النار، حمّي الزبد وأضيفي إليه الحبهان، وعود القرفة وكبش القرنفل بعد مرور ثلاث دقائق، أضيفي الحلبة، والفلفل الحار وما تبقى من مزيج الثوم والزنجبيل.
- اسكبي مزيج الطماطم فوق التوابل واطهي على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة حتى يصبح الخليط كثيفًا.
- اتركيه ليبرد قليلاً ثمّ ضعيه في الخلاط حتى يتحول إلى بوريه.
- حمّي الشواية واشوي الدجاج حتى ينضج.
- ضعي قطع الدجاج في الصلصة مع ملعقة صغيرة من الملح اطهي الدجاج مع الصلصة لمدة 6-8 دقائق على نار متوسطة.
- اسكبي كريمة الطبخ واخلطي ثم ارفعي القدر عن النار وضعي الدجاج ويصبح الطبق جاهزًا للتقديم.

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