حلي لاتية بارد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 11:48 صباحا

حلي اللاتية من الحلويات اللذيذة وخاصة لعشاق القهوة، فهي عبارة عن طبقات بسكويت بينها طبقات من خليط الكريمة مع الحليب المكثف والنسكافيه.تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
ظرفا كريم شانتيه
ظرف كريم كراميل
كوب حليب سائل
كوب ونصف قشطة نستلة
7 حبات جبة كريمي
ربع كوب حليب مكثف محلى
ملعقة نسكافيه كبيرة مذوبة بـ4 ملاعق ماء
لطبقة البسكويت:
بسكويت
كوب حليب محلول فيها ملعقة كبيرة نسكافيه
كوب بسكويت مطحون للوجه

طريقة التحضير
- في وعاء نضع كريم الشانتيه وكريم الكراميل وكوب حليب نخفقها حتى تمتزج جيدًا معًا.
- في وعاء آخر نضع القشطة والجبنة ونخفقها ثم نضيف الحليب المكثف وبالتدريج نضيف النسكافيه المحلول بالماء ونحرك جيدًا.
- نصب هذا الخليط فوق الخليط السابق ونخفقها حتى تمتزج المكونات تمامًا.
- نغمس البسكويت بمزيج الحليب والنسكافيه ونشكل طبقة في أرضية الطبق.
فوق البسكويت نضع الطبقة الكريمية ثم طبقة بسكويت ثم طبقة كريمية.
- نكرر العملية بهذه الطريقة حتى تنتهي كل الكمية والطبقة الأخيرة تكون البسكويت المطحون نفرده على وجه الطبق ويصبح جاهزًا للتقديم.

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