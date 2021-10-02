مكدوس على الطريقة السورية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 04:21 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير المكدوس السوري في خطوات سهلة وبسيطة وأعديه في مطبخكِ كالمحترفات، وذلك وفقًا لموقع «فستاني».

المكونات
كيلو باذنجان صغير الحجم
خمسة ملاعق كبيرة ملح
خمسة فصوص ثوم
زيت زيتون لملء البرطمان
كوب من الجوز (عين الجمل)
كوب من الفلفل الأحمر المقطع

طريقة التحضير
- قومي بنزع رأس الباذنجان باليد، ثم ضعي ماءً في قدر مناسب واتركيه حتى الغليان، ثم ضعي فيه الباذنجان واتركيه يغلي حتى يتم سلق الباذنجان، أي يصبح طريًّا أو يتغير لونه لمدة 15 دقيقة تقريبًا.
- قومي برفع الباذنجان عن النار وضعيه في مصفاة.
ابدئي في أخذ كل حبة باذنجان وشقيها بسكين بالطول، وضعي داخل الشق ملحًا، ثم ضعيه في مصفاة أخرى وتحته طبق آخر عميق، وذلك حتى يصفى الباذنجان الماء من داخله بالكامل، والملح سيحميه من التعفن. اتركي الباذنجان هكذا ليلة كاملة.
- اجعلي الشق ناحية فتحات المصفاة حتى يساعد الباذنجان على التصفية بأحسن صورة.
- اخلطي الفلفل الأحمر مع الثوم المفروم والجوز، وابدئي في حشو الباذنجان.
- رصي الباذنجان في برطمان زجاجي، ستلاحظين مع الوقت وجود بعض الماء، ابدئي في تصفيته أولًا بأول عن طريق ربط قطعة قماش على فوهة البرطمان، واقلبي البرطمان حتى يتخلص تمامًا من الماء الزائد. اتركيه هكذا لمدة يوم كامل.
- قومي بملء البرطمان بزيت الزيتن، ثم يغطى برطمان المكدوس، ويظل هكذا لمدة ثلاثة أسابيع وبعدها سيكون جاهزًا للتقديم.

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