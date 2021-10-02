رقائق الناتشوز من صنع يديك

رقائق الناتشوز الشهية (الإنترنت)

هل يحب صغارك رقائق الناتشوز (الدوريتوس)، بينما لا تفضلين شراءها في عبوات خشية أن يكون بها مواد حافظة؟ إليك الحل.

نقدم لك اليوم طريقة صنع تلك الرقائق وبنكهات مختلفة في مطبخك، بحسب موقع «سوبر ماما».

المكونات

كوب دقيق

نصف كوب دقيق ذرة

ملعقتا زيت

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

رشة كمون

رشة كركم

رشة كاري

طريقة التحضير

- اعجني كل المكونات بماء دافئ، على أن يكون قوام العجينة في النهاية سميكًا.

- اتركيها نصف ساعة لترتاح ثم تقطع إلى 10 أو 15 قطعة.

- افردي القطع بزيت ثم توضع مفرودة في طاسة سخنة دون زيت ولا سمن قلبيها على الوجه الآخر دون احمرار.

- قطعيها مثلثات بعد رفعها من الطاسة ثم تُقلى في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- انثري الكاري على الوجه واتركيها تهدأ وتصبح جاهزة للتقديم.