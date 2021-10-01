لفائف باذنجان بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 12:56 مساء
لفائف من الباذنجان المحشية بالدجاج (الإنترنت)

تعرفي على طريقة إعداد لفائف من الباذنجان المحشية بالدجاج، وقدميها على سفرتك بجانب الأرز المفلفل أو صحن سلطة، وفق «سيدتي».

المقادير
- الباذنجان: 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة ومقلي ومصفى)
- الدجاج: دجاجة (مسلوق ومفصص)
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- طماطم: 2 حبة (مقشرة ومفرومة ناعم)
- أوريغانو: ربع ملعقة صغيرة
- صلصة الإسباجيتي الجاهزة: 2 كوب
- معدنوس: ملعقة كبيرة (مفروم)

الطريقة
سخني مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الفراخ المفصصة وقلبي حتى يتغير لونها.
أضيفي البصل والملح وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى البصلة وقلبي.
أضيفي الطماطم المفرومة والفلفل الأسود والأوريغانو وخففي النار واتركي المزيج على النار لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك الطماطم.
وزعي الحشوة على شرائح الباذنجان المقلي ثم لفيها على شكل رول وثبتيها بعود أسنان.
وزعي الزيت في طبق الفرن وضعي لفائف الباذنجان المحشوة.
وزعي صلصة الإسباجيتي فوقها وأدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.
قدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو السلطة حسب الرغبة.. وصحتين.

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