بروستد الدجاج الحار

(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة عمل بروستد الدجاج التي تكفي أربعة أشخاص ويمكنك الانتهاء منها خلال خمس وثلاثين دقيقة فقط، بحسب موقع «موضوع».

المكونات:

كيلوغرام من الدجاج.

كوبان من رقائق الذرة أو رقائق الفلفل الحار.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من رقائق الفلفل الأحمر.

ملعقة صغيرة من كل من: مسحوق الخردل- السكر- مسحوق الخبز- الفلفل الأبيض.

بياض ثلاث بيضات.

نصف كوب من كل من: دقيق الذرة- دقيق الأرز- الدقيق.

زيت للقلي.

ملح -حسب الرغبة-.