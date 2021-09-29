سنجاري بالخضروات في الفرن

السمك من أكثر المأكولات التي تحتوي على نسبة فيتامينات وبروتين وفوسفور تعمل على بناء الجسم وتقوية المناعة.

لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير السمك السنجاري في الفرن، لإعداده في مطبخكِ والاستمتاع بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

كيلو سمك بوري أو ماكريل.

2 حبة جزر متوسطة الحجم مبشور.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

قرن فلفل أحمر حار مقطع حلقات «حسب رغبتك ويمكن الاستغناء عنه».

1/2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

1/2 ثمرة فلفل أحمر مقطعة شرائح.

1/2 ثمرة فلفل أصفر مقطعة شرائح.

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

5 فصوص ثوم مقطع شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة كمون.

1/4 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت عباد شمس.

ملح.

فلفل أسود للتتبيل.

طريقة التحضير

- سخني الفرن عند درجة حرارة 220. افتحي السمك من الرأس إلى الذيل، ونظفي داخله جيدًا، ثم افرديه مفتوحًا كالكتاب في صينية واتركيه جانبًا. قومي بتتبيل السمك من الداخل بالملح والفلفل الأسود والكمون ثم رشي زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس على الوجه.

- على نار متوسطة، سخني زيت عباد الشمس ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الطماطم والفلفل الحار والجزر المبشور والفلفل الألوان، وقلبي لمدة 5 دقائق. تبلي بالملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة وباقي كمية الكمون وقلبي. ارفعي الخضار من على النار، ثم أضيفي عصير الليمون وقلبي.

- غلفي صينية الفرن بورق فويل، ثم افردي السمك فيها. ضعي الخضار المقطع فوق السمك، ثم وزعي باقي البقدونس على الوجه.

- أدخلي الصينية الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة حتى ينضج تماما ويصبح جاهز للتقديم.