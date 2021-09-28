فوز فرنسا بـ«بوكوز دور» للطهاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 03:08 مساء
من اليسار، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والطاهيان الفرنسيان ريجيس ماركون وجيروم بوكوز خلال مسابقة «بوكوز دور» للطهو في قاعة «أورو إكسبو» في ليون في وسط فرنسا الشرقي في 27 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

توجت فرنسا بلقب مسابقة «بوكوز دور» العريقة لفن الطهو، التي أقيمت، الاثنين، قرب مدينة ليون وسط البلاد.

وقاد الفريق الفرنسي دافي تيسو، الحائز نجمة في دليل ميشلان، والطاهي الرئيسي في مطعم «سيزون»، الذي يستخدمه معهد بول بوكوز في ضاحية ليون لإنجاز وصفاته، وفق «فرانس برس».

وأدى الجمهور في معرض «أورو إكسبو» النشيد الوطني الفرنسي (لا مرسييز) بعد الإعلان عن النتيجة.

جوائز أخرى
مُنحت جائزة «بوكوز» الفضية (المرتبة الثانية) للدنمارك، فيما نالت النروج «بوكوز» البرونزية بعدما حلت ثالثة. وعلى مدى يومين، تنافس 21 فريقا (بعدما اضطرت ثلاث فرق للتغيب بسبب القيود الصحية)، ضمن مرحلتين.

وقدّم كل فريق للجنة المؤلفة من طهاة من العالم أجمع، طبقا من لحم البقر، فيما حضروا في المرحلة الثانية ثلاثة أطباق (مقبلات وطبق رئيسي وتحلية) باستخدام الطماطم الكرزية.

وكانت النسخة السابقة من المسابقة عام 2019 قد انتهت بفوز ثلاثي اسكندينافي، إذ نال الدنماركي كينيث توفت-هانسن المركز الأول تلاه السويدي سيباستيان غيبراند والنروجي كريستيان أندريه في المرتبتين الثانية والثالثة.

هذه المسابقة التي أطلقها الطاهي الشهير بول بوكوز سنة 1987 تُعتبر بمثابة كأس العالم للطهاة، وهي تقام كل سنتين على هامش المعرض الدولي للمطاعم في ليون.

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