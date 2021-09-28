نسكويك كيك

النسكويك كيك من أنواع الكيك الهشة والخفيفة والتي تصلح للتقديم كالجاتوه.
تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «حياتك».
المكونات
2 كوب دقيق
بيضتان
كوب سكر
3/4 كوب زيت
3 ملعقة كبيرة شوكولاتة نسكويك بودر
ملعقة كبيرة كاكاو بودر
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
كوب حليب سائل
للزينة
كوب كريمة شوكولاتة
3 ملاعق نسكويك بودر
لوز شرائح
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واخلطي جيدًا.
- أضيفي الحليب مع الخلط ثم النسكويك والكاكاو، واستمري بالخفق حتى تحصلي على خليط ناعم غني بالشوكولاتة. ثم احفظي كوبًا متوسطًا من الخليط جانبًا.
- اخفقي البيض والفانيليا جيدًا ثم أضيفي باقي الخليط مع البيض واخفقي جيدًا.
- انخلي الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا وأضيفيه بالتدريج علي خليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشب لتحصلي على قوام كريمي للكيك.
- إذا احتاج الأمر أضيفي ربع كوب حليب سائل حتى يكون القوام هشًا. ثم جهزي قالبا مدهونا بالزيت ورشة دقيق ثم صبي فيه خليط الكيك.
- اخبزي في فرن ساخن على 180 مئوية لمدة 40 – 45 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي، إذا خرج نظيفًا دل على النضج.
- اتركي الكيك في الفرن بعد إطفائه واتركي باب الفرن مفتوحًا قليلًا لمدة 10 دقائق حتى تهدأ.
- صبي كوب الشوكولاتة الذي وضعناه جانبًا واتركيها تبرد تمامًا.
- زيني بالكريمة وبودرة النسكويك وشرائح اللوز وتصبح الكعكة جاهزة للتقديم.