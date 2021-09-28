فطائر الجبن والسمسم

طريقة سهلة لتحضير مخبوزات الجبن بالسمسم (الإنترنت)

نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضير مخبوزات الجبن بالسمسم لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لعائلتك على الفطور أو العشاء.

تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

ملعقتان كبيرتان معدنوس مفروم

صفار بيضة

150 غرام جبن بيضاء

كوب ماء دافئ

كوب زيت ذرة

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة

2.5 كوب دقيق

ملعقتان كبيرتان فلفل أخضر مفروم ناعم

ملعقة كبيرة سمسم

طريقة التحضير

- يوضع الدقيق في وعاء الخلاط، ويضاف إليه الخميرة، الملح، البيكنغ باودر، الزيت والماء.

– ثم يثبت مضرب العجين ويعجن الخليط لمدة بضع دقائق حتى يتم الحصول على عجينة ناعمة.

- تغلف العجينة بكيس من النايلون وتترك لمدة 30 دقيقة.

- يوضع الجبن في طبق عميق ويضاف إليه صفار البيضة، والمعدنوس والفلفل الأخضر، وتقلب حتى تختلط جيدًا.

- تخرج العجينة من الكيس وتقطع إلى 20 كرة صغيرة، وتفرد كل واحدة مثل القرص.

- يوضع قليل من خليط الجبن فوق العجينة، وتلف العجينة على هيئة سندوتش صغير مغلق، ثم توضع في صينية واسعة.

- تغلف الصينية بالنايلون وتترك لمدة 30 دقيقة.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 210 مئوية.

- يرفع الغطاء النايلون من على الصينية ويمسح سطح الساندوتشات الصغيرة ببياض البيضة، وينثر فوقها السمسم.

- تخبز في الفرن لمدة 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.