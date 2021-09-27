أرز بني بالخضروات

الأرز البني أحد أنواع الأرز، ويتميز بأنه صحي أكثر وقليل السعرات الحرارية؛ لذلك فهو مناسب لمتبعي الحميات الغذائية ولمرضى السكر.

تعرفي معنا على طريقة تحضيره مع الخضروات وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 أكواب أرز بني مسلوق

كوب بسلة مسلوقة

كوب مشروم طازج شرائح

كوب حمص مسلوق ومقشر

كوب جزر مكعبات

كوب فاصوليا خضراء مقطعة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

حبة متوسطة بصل مفروم

مكعب مرقة خضار

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود مطحون

رشة بقدونس مفروم

ربع كوب ماء للتسوية

طريقة التحضير

- في وعاء كبير على نار متوسطة، نضع الزيت والبصل، ويقلب حتى يذبل البصل.

- نتبل البصل بالملح والفلفل الأسود، ثم نضيف إليه الثوم والجزر والفاصوليا الخضراء، ونقلبه لمدة 5 دقائق حتى يلينوا.

- نضيف البسلة والحمص والمشروم والبقدونس المفروم، ونقلبهم جيداً لمدة 5 دقائق أخرى.

- نتبل خليط الخضروات بالملح والفلفل الأسود ومرقة الخضار، ثم نضيف الأرز البني المسلوق والماء، ونقلبه جيداً حتى ينضج تماما ويصبح جاهز للتفديم.