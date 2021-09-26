بيتزا تورتيلا في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 04:36 مساء

نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير البيتزا عن طريق استخدام خبز التورتيلا، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
3 خبز تورتيلا.
ربع كوب زبد مذاب.
ربع كوب جبن بارميزان مبشور.
معلقة كبيرة ثوم مفروم.
معلقة كبيرة زعتر مجفف.
معلقة صغيرة ريحان مجفف.
الحشو:
6 أصابع سجق مقطع.
2 حبة فلفل حار مقطع.
نصف كوب جبن شيدر مبشور.
ربع كوب.
صلصة بيتزا.
زيت.
ملح.
فلفل أسود

طريقة التحضير
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ويوضع التورتيلا على سطح نظيف، ويقطع مثلثات متوسطة الحجم.
- يوضع الزبد في بولة، ويضاف إليه الثوم والزعتر والريحان والجبن، وتخلط جيدًا.
- تغمس مثلثات التورتيلا في الخليط، وتقلب جيدًا حتى يختلط تمامًا ويرص التورتيلا في صينية مبطنة بورقة زبد، ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.
- يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيه السجق ويقلب حتى يتشوح، ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.
- يقلب السجق حتى ينضج، ثم يرفع من على النار.
- يخرج التورتيلا من الفرن، ويرص فوق بعضه في صينية غير قابلة للالتصاق.
- توزع فوقه الصلصة، ثم يوضع السجق والهالوبينو والجبن الشيدر، ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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