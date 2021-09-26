بيتزا تورتيلا في خطوات بسيطة

نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير البيتزا عن طريق استخدام خبز التورتيلا، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 خبز تورتيلا.

ربع كوب زبد مذاب.

ربع كوب جبن بارميزان مبشور.

معلقة كبيرة ثوم مفروم.

معلقة كبيرة زعتر مجفف.

معلقة صغيرة ريحان مجفف.

الحشو:

6 أصابع سجق مقطع.

2 حبة فلفل حار مقطع.

نصف كوب جبن شيدر مبشور.

ربع كوب.

صلصة بيتزا.

زيت.

ملح.

فلفل أسود



طريقة التحضير

-يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ويوضع التورتيلا على سطح نظيف، ويقطع مثلثات متوسطة الحجم.

- يوضع الزبد في بولة، ويضاف إليه الثوم والزعتر والريحان والجبن، وتخلط جيدًا.

- تغمس مثلثات التورتيلا في الخليط، وتقلب جيدًا حتى يختلط تمامًا ويرص التورتيلا في صينية مبطنة بورقة زبد، ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

- يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيه السجق ويقلب حتى يتشوح، ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.

- يقلب السجق حتى ينضج، ثم يرفع من على النار.

- يخرج التورتيلا من الفرن، ويرص فوق بعضه في صينية غير قابلة للالتصاق.

- توزع فوقه الصلصة، ثم يوضع السجق والهالوبينو والجبن الشيدر، ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.