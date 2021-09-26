كرات الكفتة بالطحينة

كرات الكفتة بالطحينة وجبة سهلة التحضير وشهية (الإنترنت)

كرات الكفتة بالطحينة وجبة سهلة التحضير وشهيّة وهي عبارة عن كرات لحم معجونة بالبصل والمعدنوس والبهارات ومشوية بالفرن وفوقها صلصة الحليب والطحينة.

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المكونات

كيلو لحم مفروم ناعم مع دهن

بصلتان مفرومتان

كوب معدنوس مفروم

ملح حسب الذوق

رشة فلفل أحمر وأسود

سبع بهارات

للصلصة:

2 كوب حليب

كوب طحينة

ربع كوب ماء

فنجان قهوة عصير ليمون

4 فصوص ثوم مهروسة

ملح

للتزيين:

معدنوس مفروم

مكسرات محمصة

طريقة التحضير

- في وعاء نضع كلًا من اللحمة والمعدنوس والبصل والملح والفلفل والسبع بهارات ونعجنها جيدًا .

- ثم نكورها ونضعها في صينية وندخلها الفرن ونشويها مع تقليبها من حين لآخر.

- في هذه الأثناء نحضر الصلصة نضع الحليب والطحينة وربع كوب ماء وعصير الليمون والملح والثوم المهروس في وعاء ونحرك حتى تمتزج المكونات تمامًا.

- نخرج الصينية من الفرن ونصب الصلصة فوق كرات اللحم ونعيدها للفرن لـ١٠ دقائق.

- بعدها نخرجها ونزينها بالمعدنوس المفروم ومكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.