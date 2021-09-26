كرات الكفتة بالطحينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 11:53 صباحا
كرات الكفتة بالطحينة وجبة سهلة التحضير وشهية (الإنترنت)

كرات الكفتة بالطحينة وجبة سهلة التحضير وشهيّة وهي عبارة عن كرات لحم معجونة بالبصل والمعدنوس والبهارات ومشوية بالفرن وفوقها صلصة الحليب والطحينة.
تعرفي على طريقة تحضيرها معنا بسهولة وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات
كيلو لحم مفروم ناعم مع دهن
بصلتان مفرومتان
كوب معدنوس مفروم
ملح حسب الذوق
رشة فلفل أحمر وأسود
سبع بهارات
للصلصة:
2 كوب حليب
كوب طحينة
ربع كوب ماء
فنجان قهوة عصير ليمون
4 فصوص ثوم مهروسة
ملح
للتزيين:
معدنوس مفروم
مكسرات محمصة

طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلًا من اللحمة والمعدنوس والبصل والملح والفلفل والسبع بهارات ونعجنها جيدًا .
- ثم نكورها ونضعها في صينية وندخلها الفرن ونشويها مع تقليبها من حين لآخر.
- في هذه الأثناء نحضر الصلصة نضع الحليب والطحينة وربع كوب ماء وعصير الليمون والملح والثوم المهروس في وعاء ونحرك حتى تمتزج المكونات تمامًا.
- نخرج الصينية من الفرن ونصب الصلصة فوق كرات اللحم ونعيدها للفرن لـ١٠ دقائق.
- بعدها نخرجها ونزينها بالمعدنوس المفروم ومكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
الرماد البركاني يغلق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية في الكناري (فيديو)
دولى
طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
عودة جيمس بوند إلى صالات العرض السينمائي
ثقافة وفن
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
ليبيا
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يبتكر أول طرف صناعي من قطع الـ«ليغو»